В Муроме нашли 200 грамм героина

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, муромские полицейские при содействии коллег из ГУНК МВД России в рамках оперативных мероприятий, проведенных совместно с региональным УФСБ, задержали двоих уроженцев ближнего зарубежья двадцати четырех и тридцати лет. Мужчины подозреваются в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Оперативники изъяли у подозреваемых пять свертков с порошкообразным веществом светлого цвета, такие же свертки нашлись в автомобиле, на котором передвигались злоумышленники, а также в «тайниках-закладках» на обочине дороги в Муромском районе. Как показала экспертиза, внутри свертков находился героин, общей массой 205,8 грамма. Предварительно установлено, что запрещенные вещества предназначались для сбыта на территории Владимирской области. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Мужчины арестованы