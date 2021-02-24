Владимирского хакера подозревают в распространении вредоносных компьютерных программ

УФСБ России по Владимирской области выявлена противоправную деятельность сорокавосьмилетнего жителя Владимира, причастного к распространению компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершенному из корыстной заинтересованности. По версии следствия, мужчина у себя дома за деньги отдал телекоммуникационное оборудование ПАО «Ростелеком», содержащее программное обеспечение, позволяющее просматривать платный контент ПАО «Ростелеком» (каналы, фильмы, сериалы и прочее). Как установили специалисты, программное обеспечение, распространенное злоумышленником, содержит электронные файлы, предназначенные для несанкционированной модификации компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, имеющей отношение к ПАО «Ростелеком». В феврале УМВД России по Владимирской области на основании переданных материалов возбудило в отношении владимирца уголовное дело.