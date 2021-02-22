В Кольчугино пожар уничтожил жилой дом в частном секторе

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, тревожный сигнал поступил диспетчерам пожарной части в 4.46. Через несколько минут первые расчеты прибыли на место ЧП и приступили к тушению.

«Из-за позднего обнаружения и позднего сообщения в пожарную охрану, по прибытии подразделений дом горел по всей площади», - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В результате огнеборцам удалось справиться с огнём и не допустить его распространения на другие дома, расположенные в частном секторе. К счастью, в результате инцидента никто из людей не погиб и не пострадал. Тем не менее, постройка была полностью уничтожена пламенем — общая площадь пожара составила 64 квадратных метра.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.