В Юрьев-Польском у фермера украли запчасти

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в начале февраля в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился фермер, сообщивший о пропаже комплектующих элементов от сельскохозяйственной техники. У него из ангара пропали аккумулятор и радиаторы для трактора, стоившие в общей сложности 60 000 рублей. Полицейские отыскали подозреваемого – тридцатилетнего жителя одного из районных сел. Как оказалось, мужчина, увидев незапертые ворота, забрался в ангар, похитил находившиеся там комплектующие, а потом сбежал и продал часть похищенного. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «кража», полицейские проверяют, не причастен ли он к другим аналогичным преступлениям.