ВСМЗ покажет владимирцам оловянных солдатиков

Новая выставка «Оловянные баталии» откроется в выставочном зале Детского музейного центра МЦ «Палаты». Диорамы с оловянными фигурками предоставлены Государственным мемориальным музеем А.В. Суворова. Уникальные композиции-реконструкции раскрывают старицы российской истории: Невскую битву 1240 года, штурм крепости Измаил, бой на Шипке-Шейново, оборону Бреста… А Владимиро-Суздальский музей-заповедник дополнил выставку репликами полковых знамен и копией пушки рубежа XVII–XVIII веков. Как рассказали в пресс-службе ВСМЗ, собрание оловянной миниатюры Музея А.В. Суворова обязано своим возникновением двум ленинградским коллекционерам – М.В. Люшковскому и А.И. Любимову. После их кончины коллекции поступили в музей, а из группы исследователей-энтузиастов в 1968 году сформировался военно-исторический кружок, впоследствии преобразованный в клуб любителей военно-исторической миниатюры. Участниками этого клуба при музее А.В. Суворова в 1970–1980-х годах и были созданы представленные на выставке диорамы.