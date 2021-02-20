Во Владимире осудили мошенника, который получил субсидию на лизинг сельхозтехники по поддельным паспортам

В Ленинском районном суде города Владимира вынесли приговор 44-летнему мужчине. Его признали виновным в "мошенничестве, совершенном в особо крупном размере".

ПО итогам судебных заседаний стало известно, что в 2014 году мужчина обратился в департамент предпринимательства, торговли и сферы услуг с заявлением о получении субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой первоначального взноса по договору лизинга, в соответствии с которым его организацией была приобретена сельхозтехника (седельные тягачи и полуприцепы). При этом мужчина умолчал, что приобретенные в лизинг машины не были новыми, ведь тогда он не получил бы денег. Чтобы скрыть возраст машин, он предоставил в департамент ненастоящие паспорта на вышеуказанные автомобили. В итоге мошеннику выплатили около 1,7 млн рублей.

В итоге, суд приговорил мужчину к двум годам исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен иск потерпевшей стороны на сумму понесенного ущерба. Приговор в законную силу не вступил.