Молодой парень из Петушков заколол знакомого и добровольно сдался полиции

Жертвой двадцатитрехлетнего парня стал его знакомый. Около полудня в середине сентября прошлого года мужчины выпивали, под воздействием алкоголя, как часто бывает, поссорились. Молодой человек схватил нож и ударил в шею своего знакомого, тот от полученных ран вскоре скончался на месте. А нападавший сначала сбежал, но вечером в тот же день добровольного сдался полицейским в Киржачском районе. С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.