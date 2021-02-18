Росприроднадзор нашел нарушения в работе владимирских коммунальщиков

Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям в феврале завершили плановую проверку Першинского унитарного муниципального производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства на территории Владимирской области. Во время проверки проведен не только тщательно осмотрели территорию предприятия и изучили экологическую документацию, но и при участии специалистов Владимирского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» отобрали пробы. Инспектора выявили нарушения водного законодательства, законодательства в области охраны атмосферного воздуха, а также обращения с отходами производства и потребления. По результатам рассмотрения виновные лица будут привлечены к административной ответственности.