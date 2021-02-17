В Гороховецком районе 47-летний мужик украл коньки у школьницы

Следком РФ по Владимирской области передал в суд дело в отношении 47-летнего уроженца Гороховецкого района, которого обвиняют в том, что он ограбил 16-летнюю девочку.

По версии следствия, в конце декабря 2020 года около 21 часа он увидел девочку с сумкой в руках, которая возвращалась с прогулки. Он осмотрелся, увидел, что никого нет, подошел к школьнице и ударил ее кулаком в лицо. Девочка испугалась, бросилась бежать, но мужчина догнал ее и ударил несколько раз ногой, после чего выхватил из ее рук сумку, в которой находились коньки стоимостью около 2,5 тысяч рублей и всякие мелочи.

После совершения преступления, мужик убежал аж в Московскую область, где его и поймали сотрудники полиции 14 января 2021 года. По ходатайству следователя СК России в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.