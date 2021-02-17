В честь города Мурома назвали самолет

Авиакомпания «Россия» расширяет географию имен воздушных судов SuperJet 100, поступающих во флот. Новые лайнеры названы в честь городов, история которых уходит в глубину веков — Муром, Торжок, Углич, Елец и Звенигород уже приступили к полетам по региональной маршрутной сети.

Самолеты имеют двухклассную компоновку и рассчитаны на перевозку 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 — в экономическом.

- Присвоение лайнерам имен исторически значимых городов позволяет приобщить пассажиров к истории России, повысить интерес юных и взрослых путешественников к тем местам и событиям, которые оказали влияние на формирование нашего государства и всех сторон жизни нашей страны: от древних времен до современности, - отмечают в пресс-службе авиакомпании.