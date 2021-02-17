Муромлянина наказали за уничтожение документов из уголовного дела

Житель Мурома осужден за вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. Мужчина, осужденный еще летом 2019 года к длительному лишению свободы, знакомился с материалами уголовного дела в присутсвии конвоя и секретаря судебного заседания, и незаметно для них вырвал некоторые документы из уголовного дела и изъял диск с записью проверки показаний на месте, которые затем принес в изолятор временного содержания, докуме5нты порвал, а диск сломал. Как признавался сам осужденный во время предварительного следствия, он положил свои листы бумаги, на которых делал записи, на имеющиеся в уголовном деле интересующие его документы, а затем вместе со своими листами потихоньку вырвал их и положил в свою папку для бумаг, а потом уничтожил. Он надеялся, что отсутствие этих документов поможет ему при обжаловании приговора. Ему за воспрепятствование правосудию дали десять месяцев, а всего он проведет за решеткой десять лет и пять месяцев. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Вышестоящая инстанция оставила приговор без изменений.