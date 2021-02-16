Муромлянка отсудила деньги за забытый в зубе обломок инструмента

В июле прошлого года жительница Мурома обратилась к местному индивидуальному предпринимателю, чтобы восстановить недостающий зуб. Сначала женщина заплатила врачу пять тысяч рублей, а когда боли не уходили – пришла снова. Ей удалили нервы в двух соседних зубах, взяв за это еще семь с половиной тысяч. Поскольку боль не прекращалась, она пошла в другую стоматологическую клинику, и оказалось, что зубы ей вылечили некачественно: полость зуба заполнена остатками пломбировочного материала, в небном канале оставлен обломок инструмента. Другие врачи все исправили, но возвращать деньги за такое некачественное лечение первый стоматолог не стал. И суд согласился, что за некачественное лечение и ошибки надо платить. С индивидуального предпринимателя в пользу пациентки взыскали компенсацию морального вреда, неустойку, штраф, возмещение расходов на оплату услуг представителя - всего 61 500 рублей.