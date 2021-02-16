Во Владимире в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" благоустроят 29 дворов

16 февраля состоялось заседание комитета по жизнеобеспечению города владимирского Горсовета, на котором были определены дворы, которые благоустроят в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Всего запланированы работы в 29 дворах. По 23 адресам уже определены подрядчики. Речь идет о дворах по адресу: ул. Михалькова, 5а; ул. Чапаева, 5; ул. Диктора Левитана, 39; ул. Нижняя Дуброва, 26; ул. Верхняя Дуброва, 18б; ул. Балакирева, 43в; ул. Лакина, 137; ул. Тракторная, 12; Октябрьский проспект, 44; ул. Горького, 38; ул. Кирова, 12; ул. Михайловская, 30; ул. Фейгина, 16; ул. Мира, 49; Судогодское шоссе, 1; Судогодское шоссе, 3а; ул. Усти на Лабе, 4а; ул. Лермонтова, 37; Северный проезд, 6; ул. Комиссарова, 9; ул. Юбилейная, 38; ул. Усти на Лабе, 4; ул. Растопчина, 47.

Еще шесть адресов — ул. Растопчина, 27; ул. Юбилейная, 70; ул. Комиссарова, 14; Перекопский военный городок, 4,5; ул. Разина, 12; ул. Верхняя Дуброва, 41 — проходят процедуру торгов.

Во всех дворах заменят асфальт на проезжей части и тротуарах, установят лавочки и урны. Срок завершения работ — до 1 июля 2021 года.