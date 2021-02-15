Многодетным семьям Владимирской области бесплатно окажут юридическую помощь

По данным на 1 сентября 2020 года, во Владимирской области проживает 13 013 многодетных семей. 7537 из них (более 60%) являются малообеспеченными. Чем дальше многодетная семья живет от областного центра, тем ниже уровень знаний о правах и льготах. Между тем, проблемы остаются: выделение земельных участков, газификация, предоставление пособий, выплата алиментов.

- Обращения в адвокатские конторы за юридической помощью чаще всего не приносят результата, так как нанимать адвоката – слишком дорого для малообеспеченных семей, - говорит руководитель регионального отделения Российского детского фонда Елена Афанасьева. – Проект "Семейный юрист" создан для того, чтобы льготы многодетным семьям предоставлялись не только на бумаге и чтобы семьи узнали о них своевременно и не лишились возможности получить их. При необходимости юрист проекта принимает участие в судебных заседаниях, представляя интересы многодетных родителей.

За три года работы проекта «Семейный юрист» бесплатную юридическую помощь получили более 3000 семей Владимирской области.

В рамках проекта «Семейный юрист 2021» пройдут бесплатные консультативные приемы, причем как во Владимире, так и в городах области. Кроме того, запланировано проведение «Школы правовых знаний» с приглашением представителей муниципальных органов власти.

Из ближайших мероприятий – 26 февраля во Владимире состоится семинар «Защита прав многодетных семей и меры их государственной поддержки во Владимирской области». Встреча пройдет по адресу г. Владимир, проспект Ленина, 53, актовый зал. Начало в 11 часов.