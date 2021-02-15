Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП в Собинском районе

Областная прокуратура взяла на контроль проверку и результат расследования дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Собинском районе.

Напомним, утром 14 февраля на 145 км федеральной автодороги М7 «Волга» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего из Республики Чувашия в Москву, столкнулся с попутным большегрузом, после чего наехал на барьерное ограждение.

Водитель автобуса погиб, двое из его пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в больницу.