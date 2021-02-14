Во Владимирской области ночью может похолодать до -23 градусов мороза

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 15 февраля на территории области будет облачная погода с прояснениями, ночью местами возможен небольшой снег, температура воздуха составит от — 18 до -23 градусов мороза. На дорогах по-прежнему будет гололедица, ветер подует северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Днём 15 февраля по области прогнозируется температура от -13 до -18 градусов мороза, а вот в ночь на 16 февраля возможно похолодание вплоть до 29 градусов мороза. На дорогах области в течение всего следующего дня будет скользко, ввиду чего как водителям, атк и пешеходам следует соблюдать осторожность.