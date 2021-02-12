Владимирцы смогут увидеть картины Пикассо и Гойи

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В "Палатах" открылась выставка "Песок и кровь". Она представляет работы двух великих испанских художников Франсиско Гойи и Пабло Пикассо, посвященные удивительной испанской традиции – искусству корриды.

Коррида Гойи и коррида Пикассо – это два разных мира. Для первого важны историзм и правдивость с почти фотографическим воспроизведением событий. Для второго – символизм происходящего на арене.

В 1814–1816 годах 60-летний создает Гойя серию офортов, вошедшую в золотой фонд мирового изобразительного искусства под названием «Тавромахия». Художник уходит от привычного в то время изображения корриды как красочного представления, сосредотачивая свое внимание на откровенности и драматичности зрелища.

В 1959 году 80-летний Пабло Пикассо в целой серии рисунков создает свою мистерию любви и смерти. В работах Пикассо тема единоборства подчеркнуто драматургична, а сам ритуал игр с быком обретает глубокий философско-психологический смысл.

Экспонируемые на выставке более 130 офортов и литографий раскрывают нам в XXI веке этот удивительный мир культа быка и корриды, где властвуют азарт и риск, свет и тени, эмоции и страсти, победа и поражение, песок и кровь.

Выставка будет работать до 11 апреля. Цена билета - 300 рублей. Льготные - 150, 250 рублей.