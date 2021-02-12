Владимирец продал имущество компании, где работал, и обокрал арендованную квартиру

Полицейские задержали тридцатисемилетнего мужчину, которого подозревают в совершении нескольких преступлений: кража, присвоение и мошенничество. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, мужчина снял посуточно квартиру в Суздальском районе, а потом хозяйка обнаружила, что оттуда пропала техника, стоившая сто тысяч рублей. Потом в полицию обратился молодой человек, сообщивший, что некоторое время назад арендовал квартиру во Владимире. Мужчина, сдавший жилье, обещал привезти необходимую технику, но взяв за аренду 9 000 рублей, перестал выходить на связь. А спустя несколько дней выяснилось, что квартира принадлежит другим людям, у которых мужчина раньше снял жилье. 3 февраля злоумышленника, который снял другую квартиру в областной столице. Удалось задержать. Сделать это помогли документы, которые сумели сфотографировать подавшие заявление в полицию люди. Кроме этого, выяснилось, что мужчина присвоил имущество электромонтажной организации, в которой работал. Он продал 20 баллонов с газом, причинив организации ущерб на сумму 75 000 рублей, часть похищенного он продал через объявление в газете. Сейчас подозреваемый арестован.