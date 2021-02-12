Во Владимирской области по факту необеспечения детей-инвалидов лекарствами возбуждено уголовное дело

История с необеспечением во Владимирской области детей-инвалидов льготными лекарствами получила продолжение. Прокуратура региона направила материалы проверки в Следком для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Как уточняют в прокуратуре, пока дело возбуждено лишь по факту, конкретные лица не обвиняются. По данным прокуратуры, их проверка выявила многочисленные и грубые нарушения в процессе лекарственного обеспечения.

"Установлено, что должностными лицами департамента здравоохранения области и подведомственных ему учреждений своевременных и достаточных мер, направленных на проведение закупок жизненно важных лекарственных препаратов, необходимых для обеспечения в 2020-2021 годах детей-инвалидов, принято не было", сообщают в ведомстве.

В результате того, что дети вовремя не получали лекарства, многим из них стало значительно хуже. В дальнейшем расследованием будут заниматься уже и областная прокуратура, и областной Следственный комитет.