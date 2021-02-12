В здании худграфа может разместиться библиотека Владимирской епархии

На пресс-конференции митрополита Владимирского и Суздальского Тихона спросили, что епархия решила сделать со зданием, где ранее располагался Худграф. Сейчас по этому вопросу епархия ведет переговоры с администрацией.

- Хотели мы туда перевести библиотеку нашу, которая находится около вокзала. У нас не хватает помещений. Можно там заниматься с молодежью или с детьми. Практически все наши отделы епархиальные не имеют своих помещений. Поэтому это здание, после небольшого ремонта, мы будем использовать для наших отделов, - рассказал владыка.