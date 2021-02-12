Движение на Пекинке восстановлено

ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород собщает, что движение на 286-м километре федеральной трассы М-7 "Волга" в Вязниковском районе восстановлено в 15:30.

Напомним, ориентировочно в 13:40 на данном участке произошло столкновение трех автомобилей. Пострадавших нет. Движение в сторону Нижнего Новгорода было временно перекрыто. Дорожные службы освободили проезжую часть от поврежденных автомобилей. Ликвидация последствий ДТП продолжается.

Просим водителей быть предельно внимательными при движении по трассам в снегопад. Выбирайте соответствующий погодным условиям скоростной режим и соблюдайте дистанцию. Не совершайте резких маневров и опасных обгонов на зимней дороге.

Дорожные службы работают в усиленном режиме. Всего в расчистке федеральных трасс М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области задействовано более 70 единиц спецтехники.