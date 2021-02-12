Приказная изба в Суздале отошла церкви

Сегодня состоялась пресс-конференция митрополита Владимирского и Суздальского Тихона. Он рассказал, что Приказная изба в Суздале уже отошла церкви. В ней планируют открыть монастырский музей.

Что касается Знаменской церкви, то пока она принадлежит Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Музей ждет, пока город сможет предоставить необходимое помещение, чтобы было куда переехать.

- А вот на Спасо-Евфимиев монастырь мы не претендуем, поскольку у нас нет средств на его содержание. Музей берет с туристов плату за билет, а мы были бы обязаны пускать прихожан бесплатно, - отметил владыка.

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон подчеркнул, что с музеем у церкви дружеские отношения. Сейчас вместе со Светланой Мельниковой решается вопрос о подсветке Успенского собора.

- А то елка на Соборной площади сверкала, а Успенский собор стоял в темноте. Неправильно это, - сказал митрополит.