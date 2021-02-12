В Киржачском детском саду малыши заразились сальмонеллезом

Прокуратура нашла нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в детском саду № 25 города Киржача. Поводом для проверки стали жалобы родителей детсадовцев: у их детей. почувствовавших себя плохо, при сдаче анализов выявлены возбудители сальмонеллеза. Как оказалось, работники сада не соблюдали правила личной гигиены, в том числе не носили маски и перчатки, родителей в здание садика пускали тоже без них. В медкабинете с нарушениями хранили лекарства, не подлежащие использованию, а на пищеблоки с нарушениями хранили продукты. В этой связи прокуратурой района внесены представления руководству детского сада, Киржачской районной больницы и ООО «Институт питания», являющемуся организатором питания, по результатам их рассмотрения пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Также в отношении виновных должностных лиц вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27, ч. 2 ст. 5.27.1, ч. 1 ст.6.3 КоАП РФ - нарушение трудового законодательства, норм по охране труда и санитарно-эпидемиологического законодательства. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.