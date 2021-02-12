Во Владимирской области на нацпроект "Культура" в 2021 году потратят 320 миллионов рублей

Во Владимирской области на нацпроект "Культура" в 2021 году потратят около 320 млн рублей из бюджетов всех уровней – почти в три раза больше, чем в прошлом году (более 108 млн рублей).

Уже известно, что на эти деньги 10 детских музыкальных школ и детских школ искусств в 7 муниципальных образованиях области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. 3 сельских ДК ждет ремонт, а еще запланировано строительство нового современного культурно-досугового центра на 130 мест в деревне Липна Петушинского района. Отремонтируют также 8 муниципальных детских школ искусств.

Запланировано еще много всего. Подробнее расписано на сайте департамент культуры областной администрации. Кстати, Ставровская музыкальная школа уже получила новые музыкальные инструменты и оборудование. Вообще, на сегодняшний день заключено уже свыше 21 процента контрактов по всем запланированным мероприятиям.