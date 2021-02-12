Владимирцы с симптомами ОРВИ и коронавируса стали реже вызывать скорую

На брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации, директор департамент здравоохранения Елена Утемова рассказала о работе скорой помощи. Она отметила, что самыми тяжелыми для врачей были ноябрь, декабрь и новогодние праздники. Много медиков болело, поэтому на вызовы приезжали даже спустя сутки. Тогда работало 12 бригад. Сейчас ситуация нормализовалась, на вызовы выезжает уже 15 бригад.

Люди с симптомами ОРВИ, которые подозревают у себя коронавирус, стали реже вызывать скорую.

- Вот, например, 10 февраля поступило 110 вызовов, которые были стратифицированы как экстренные вызовы. Из них 93% были обслужены в течение нормативного времени, то есть от 10 до 20 минут. Максимальное время обслуживания экстренного вызова составило 22 минуты – это превышение нормативного времени, но не настолько существенное, - отметила Елена Утемова. - Остальные вызовы – порядка 125 – относятся к категории неотложных - это повышение температуры, признаки ОРВИ. Я каждый день получаю отчеты станции скорой медицинской помощи и вижу, что количество вызовов по причине ОРВИ, коронавирусной инфекции, пневмонии, у нас реально сократилось.