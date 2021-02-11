Страховой агент в Кольчугино похитила деньги клиентов

Жительница Кольчугино устроилась работать в страховую компанию, в ее обязанности входило. Наряду с оформление договоров и другой документации, передача денег на расчетный счет компании. Еще во время испытательного срока женщина систематически присваивала деньги, полученные в результате реализации полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей и по добровольным видам страхования. Полученные деньги она не вносила на счет страховой компании, а оставила у себя и потратила более 287 тысяч рублей. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признал наличие двоих малолетних детей, добровольное частичное возмещение ущерба, раскаяние в содеянном. Женщине, признанной виновной в присвоении, дали год условно с испытательным сроком полтора года.