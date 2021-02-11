Пожилые владимирцы украли иконы из храма в Чувашии

Как рассказали в МВД России по Чувашской республике, кража шести икон из Александро-Невского мужского монастыря совершили в августе прошлого года. Неизвестный, разбив окно, проник в один из храмов обители, где варварски выломал святыни. Как выяснили полицейские, злоумышленник готовился: накануне кражи он побывал в этом храме и сделал несколько фотографий. А сообщник на автомобиле ждал его за пределами монастыря. Как оказалось, иконы похитили два жителя Владимирской области, полицейские из Чувашии задержали их во время командировки. Похищенные иконы нашли в машине одного из похитителей, оставшиеся святыни нашлись в канаве: злоумышленники выбросили их, посчитав, что они ничего не стоят. Мужчин арестовали, а сами иконы в конце декабря прошлого вернули в монастырь. В начале февраля Моргаушский районный суд признал обоих мужчин виновными в совершении кражи. Похитившему иконы пятидесятилетнему жителю Владимирской области четыре с половиной года колонии строгого режима. Он также признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое было совершено еще до проникновения в монастырь. Его пятидесятичетырехлетний сообщник осужден на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.