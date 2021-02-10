В Селивановской ЦРБ отремонтировали детскую поликлинику за 6 миллионов рублей

В Селивановской центральной районной больнице завершился ремонт в детской поликлинике. Из федерального и областного бюджетов на это было выделено 6 миллионов рублей.

Всего поликлиника обслуживает более 3 тысяч детей Селивановского района. В ней ведут приём 3 участковых врача-педиатра. Теперь здесь есть бережливая регистратура, система электронной очереди, установлен инфомат, созданы комфортные места ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей, установлены навигационные таблички, на уличной территории – крытая колясочная площадка для мам с маленькими детьми. Также отремонтированы кабинеты врачей, санитарные комнаты, холл и входная группа. Для маломобильных пациентов предусмотрен пандус.

Для нужд поликлиники приобретены новая мебель и медицинское оборудование – 12-канальный электрокардиограф, дефибриллятор, комплект офтальмологического оборудования и другие изделия медицинского назначения.