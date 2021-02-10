В Киржаче жителям переезда из аварийных домов приходилось ждать слишком долго

Прокуратура Киржачского района обнаружила, что переселение местных жителей из ветхого и аварийного жилья проходит с многочисленными нарушениями, в том числе, связанными с необоснованным увеличением сроков расселения жильцов аварийного жилищного фонда в Киржачском районе. Администрация Киржача не привлекла специализированную организацию к проведению обследования домов на улицах Коммунальной, в мкр. Красный Октябрь, улицах Свердлова, М. Расковой, Сосновой, Мичурина, договор о проведении независимой экспертизы не заключен. Обследвоанеи многоквартирных аварийных домов также проходили с нарушениями, представители противопожарной службы, ТО Роспотребнадзора, ТО Росреестра не принимают участия в обследовании многоквартирных жилых домов. На официальном сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства необходимая информация о признании многоквартирного жилого дома №1 на улице Заречная в Киржаче отсутствует полностью. Прокуратурой района в адрес главы администрации города Киржача внесено представление, на незаконные нормативные правовые акты принесено два протеста. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.