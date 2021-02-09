У Владимира появится новый генплан

Во Владимире появится новый генплан, в администрации уже создают специальную комиссию, которая будет отвечать за его подготовку. Организацией всех работ займется управление архитектуры и строительства администрации города Владимира, в том числе они подготовят техническое задание на разработку проекта Генерального плана муниципального образования город Владимир и городских правил землепользования и застройки. Высказаться по поводу документа ,который определит облик города и его развитие на ближайшие годы, смогут не только специалисты и органы исполнительной власти вкупе с органами местного самоуправления. Но и сами жители. Предложения и пожелания можно будет направить в управление архитектуры и строительства администрации города Владимира, принеся их лично, отправив письмо по адресу: 600025, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47, или по электронной почте: uas@vladimir-city.ru. Напомним, из областного и городского бюджетов на создание генплана областной столицы планируют выделить около пятнадцати миллионов рублей. Прежде чем подготовленный документ примут .его должны осудить с горожанами на общественных слушаниях.