Житель Башкортостана выманил у владимирца 600 тысяч рублей, притворившись девушкой из соцсети

Во Владимире в суд передано дело о мошенничестве в крупном размере. Обвиняется в этом 22-летний парень из Башкортостана, которым обманом "выудил" из владимирца 600 тысяч рублей.

Подозреваемый по данным прокуратуры решил заработать "легкие деньги". Для этого он создал поддельный аккаунт в ВКонтакте, где выдал себя за девушку модельной внешности. После этого он завязал переписку с мужчиной из Владимира. В итоге, с мая по июнь 2020 года владимирец умудрился многократно переводить деньги на разные нужды. То на покупку билета для встречи во Владимире, то на срочную госпитализацию, то на благотворительность.

Только после того, как перевод достиг суммы в 600 тысяч, а "девушка" деньги так и не возвратила, житель Владимира написал заявление в полицию. Дальше поймать злоумышленника оказалось не сложно. Кстати, он признал уже свою вину и даже частично возместил ущерб на сумму 300 тысяч рублей. Дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде города Владимира.