Количество вакансий в ресторанах Владимирской области выросло в два раза

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию на рынке труда в сфере общепита во Владимирской области: с начала текущего года компании из отрасли «Ресторан, общественное питание, фаст-фуд» открыли 228 вакансий, что на 104% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Подавляющее большинство предложений – 51% – открыто во Владимире, также персонал нанимают в заведения общественного питания Коврова, Суздаля, Александрова и других городов.

- Рестораторы активно ищут официантов, барменов, хостес, однако самыми востребованными специалистами стали повара, также крайне высок спрос на курьеров и управляющих. Интересно, что можно встретить и вакансии для специалистов, профиль которых не связан со сферой общепита напрямую – например, одна из сетей кофе-баров сейчас ищет менеджера по поиску помещений, - отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.

Зарплату обещают более чем достойную - от 45 до 60 тысяч рублей в зависимости от вакансии.