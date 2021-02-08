Во Владимирской области студенты колледжей вновь вернутся в аудитории

Колледжи и организации дополнительного образования вновь возвращаются к работе в привычном режиме – очному формату обучения. «Удаленку» им рекомендовали отменить. А студенты ВлГУ уже вернулись к привычному формату с 1 февраля. Напомним, на дистанционный формат обучения государственные организации среднего профессионального и дополнительного образования Владимирской области отправили с 16 ноября из-за роста заболевших коронавирусом. Соответствующие изменения уже внесли в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности». Смягчить ограничения удалось в том числе и из-за начала вакцинации от коронавируса, стартовавшей в середине января.