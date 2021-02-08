Во Владимирской области специалисты РАН изучают зубров

В начале февраля сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук на территории Владимирской области в границах Клязьминско-Лухского заказника регионального значения проводили работы по изучению редких животных. Временная иммобилизация – обездвиживание - одного из зубров прошло 3 февраля под контролем инспекторов межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям. Для дальнейшего и более тщательного исследования на шее животного закрепили GPS-передатчик, на ушах – специальные бирки. Также специалисты взяли пробы крови и шерстяного покрова. Напомним, зубры занесены в международную Красную книгу и Красную книгу России. В 1988 году несколько зубров завезли на территорию Владимирской области из Приокско-Террасного заповедника, сейчас на территории Клязьминско-Лухского заказника обитает три стада зубров. Кроме того, в заказнике можно встретить 16 видов животных, занесенных в Красную книгу России и 30 видов животных, занесенных в Красную книгу Владимирской области. Кроме того, там есть несколько видов краснокнижных растений.