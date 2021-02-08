В Муроме водитель снегохода влетел в рекламный щит, двое пострадавших

Вчера, 7 февраля, в Муроме произошло ДТП со снегоходом. На Карачаровском шоссе водитель снегохода «Пантера» 1989 года рождения, двигаясь по территории гаражного кооператива, наехал на опору рекламного щита. В результате ДТП водитель госпитализирован, его пассажир 2002 года рождения направлен на амбулаторное лечение.

Днем ранее на 36 км автодороги «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский» водитель автомобиля «Тойота» 1987 года рождения съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пассажирку госпитализировали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Смертельная авария случилась 4 февраля на 249 километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо». Водитель автомобиля «Мазда» 1968 года рождения не уступил автомобилю «МАЗ», после чего водитель последней машины съехал в кювет и опрокинулся на «Мазду». В результате ДТП водитель и пассажир «Мазды» скончались на месте происшествия, еще один пассажир этой машины госпитализирован.

Всего за прошедшую неделю во Владимирской области зарегистрировано 23 ДТП с пострадавшими, в которых двое человек погибли и 34 получили ранения, в том числе трое детей. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано четыре происшествия. Выявлено 73 водителя, которые управляли машинами в нетрезвом виде или отказывались от прохождения медицинского освидетельствования.