Житель Киржача обворовал знакомого и унес украденное в простыне

В Киржачском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в краже.

В конце ноября прошлого года в полицию поступило сообщение о пропаже бытовой техники из квартиры в Киржаче. Мужчина, временно проживающий в квартире, пояснил полицейским, что накануне познакомился на улице с местным жителем, с которым они выпивали. Проснувшись утром, он обнаружил, что пропали телевизор, акустические колонки и микроволновая печь на сумму около 30 тысяч рублей. Приятель на связь не выходил.

Полицейские задержали мужчину.

- Обвиняемый пояснил, что пока приятель не видел, он сложил ценные вещи в простыню и ушел. На улице он попросил случайного мужчину на автомобиле перевезти вещи. Чтобы не вызывать подозрений, он сказал, что после ссоры ушел от жены с вещами, - рассказали в областном УМВД.

Похищенное было изъято. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.