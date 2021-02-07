Из Владимира до Москвы одним скоростным поездом станет меньше

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Изменения коснутся скоростного поезда «Стриж» №713\714 сообщением «Самара — Санкт-Петербург». Во Владимирской области этот состав делает остановки в Коврове и во Владимире и далее следует в Москву, где, прежде чем отправиться в Северную столицу, останавливается на Курском вокзале.

Как сообщает пресс-служба ГЖД, уже с 15 марта остановка в Москве для этого поезда отменяется, причем как в направлении Санкт-Петербурга, так и обратно. Вместо Курского вокзала его направят ходом по третьему пути Московского центрального кольца.

Впрочем, железнодорожники обещают, что эти изменения носят временный характер. Однако на привычный владимирцам Курский вокзал этот «Стриж» больше не вернется — как только в конце мая откроют терминал Черкизово, поезд №713\714 будет останавливаться там.

В ГЖД просят жителей и гостей Владимирской области учесть эту информацию при покупке билетов.