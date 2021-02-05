Экс-бухгалтер похитила у «Птицефабрики «Центральная» более пяти миллионов рублей

Бывшую сотрудницу ООО «Птицефабрика «Центральная» и ООО «Управляющая компания «Русское поле» признали виновной в хищении чужого имущества путем обмана и мошенничестве. С сентября 2011 года по октябрь 2017 года она работала в должности заместителя главного бухгалтера ООО «Птицефабрика «Центральная», с ноября 2017 года по май 2018 года ее приняли на работу в ООО «УК «Русское поле» на должность старшего бухгалтера по заработной плате. В обязанности сотрудницы входило, в том числе, начисление аванса и заработной платы сотрудникам ООО «Птицефабрика «Центральная». Как установил суд, с ноября 2014 года по февраль 2019 года она, злоупотребляя доверием руководства, вносила в реестр на начисление зарплаты заведомо завышенные сведения о суммах, подлежащих зачислению на ее банковский счет, а также счет ее мужа, который не знал, чем занимается его жена и сотрудником птицефабрики не был. Также в период с ноября 2017 года по февраль 2019 года бухгалтер, не являясь сотрудником ООО «Птицефабрика «Центральная», необоснованно указывала себя в качестве получателя зарплаты, собственноручно утверждала реестры имеющимися в ее распоряжении электронными ключами, а затем направляла в отделение банка для перечисления денег с расчетного счета ООО «Птицефабрика «Центральная». В результате компания лишилась 5 335 489 рублей 47 копеек. Вину женщина признала. Приговором суда ей назначено два года колонии общего режима, ее взяли под стражу в зале суда. Вышестоящая инстанция оставила приговор без изменений.