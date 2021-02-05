Во Владимирской области нашли 16-летнего подростка

из группы "Лиза Алерт" ВКонтакте

16-летнего подростка, которого искали шесть дней нашли около девяти часов вечера 4 февраля. Где был мальчик столько времени, волонтеры "Лиза Алерт" не говорят. Однако с ним все в порядке.

Напомним, вечером 30 января 16-летний Коля Ерин ушел из дома, и он нем ничего не было известно. Мальчик живет в поселке Майский Александровского района. 21 февраля ему исполнится 17 лет.

Кстати, во Владимирской области подростков ищут с завидной регулярностью. И почти всех находят целыми и невредимыми.Чаще всего они уходят из дома после ссоры с родителями.