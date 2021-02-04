Во Владимирской области 5 февраля пройдет сильная метель

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 5 февраля во Владимире и по области ожидается сильный снег. В общей сложности синоптики обещают около 6 миллиметров осадков.

Представители регионального МЧС уже разослали информацию о том, что при такой погоде возможны различные чрезвычайные ситуации, связанные с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ. И дали телефон на случай ЧС - 101 или 112.

Кстати, метель станет предвестником морозов, которые придут следом в 33 регион. Уже в выходные столбик термометра опустится до минус 15 градусов. А вообще на следующей неделе возможны заморозки вплоть до -27 градусов.