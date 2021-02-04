Во Владимирской области шестой день ищут 16-летнего подростка

фото из группы Лиза Алерт

Во Владимирской области снова ищут ребенка. Как сообщает областное управление МВД, вечером 30 января 16-летний Коля Ерин ушел из дома, и не до сих пор о нем ничего неизвестно.

Мальчик живет в поселке Майский Александровского района. 21 февраля ему исполнится 17 лет.

Приметы: худощавого телосложения, рост примерно 185 см, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Был одет в пуховик черного цвета ниже колена с капюшоном, шарф в бело-синюю клетку, штаны темно-зеленого цвета, черные ботинки, с собой бежевый рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, необходимо сообщить информацию по телефонам: 8 (49244) 2-51-95, 8 (49244) 2-38-22 или в дежурную часть любого территориального органа полиции.