Средняя зарплата во Владимирской области составила более 33 тысяч рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-ноябре прошлого года составила 33 564,2 рубля, в том числе в ноябре 33853,5 рубля. Как отмечают специалисты, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась соответственно на 5,9% и на 3,9 % - ноябрьская средняя зарплата по области в 2019 году составляла 32 206,1 рублей, а средняя зарплата за 2019 год составила 32 590,4 рублей. Впрочем, в декабре 2019 года средняя зарплата по региону резко выросла – до 39 906,3 рублей. А в 2020 году самая высокая зарплата во Владимирской области отмечалась в июне, мае и октябре. Тогда средняя зарплата составила 35 103, 34 325 и 34 610 рублей соответственно. А меньше всего владимирцы получили в феврале и в апреле – средняя зарплата составила 32 167,5 и 32 313,7.