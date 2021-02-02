Во время строительства Рпенского проезда построят новый мост

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Дублёр улицы Добросельской или Рпенский проезд должен быть достроен, по уверениям губернатора Владимира Сипягина, до 2023 года.

В данный момент, как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, на объекте уже выполнен большой объём работ: в частности, вынесены основные оси автодороги, инженерные коммуникации и расчищена полоса отвода от лесонасаждений. Кроме того, построены временные подъездная дорога и площадка под строительный городок. Сейчас ведётся укрепление сваями берега Рпени. На нём будет построен новый мост, который не будет пересекать водоём, а пройдёт вдоль реки под углом всего 15 градусов.

Рпенский проезд будет современной четырёхполосной магистралью с тротуарами и велодорожками. На дороге планируются десять пересечений и примыканий, четыре светофора и два остановочных пункта. Все работы должны быть закончены к весне 2023 года.