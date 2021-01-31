Владимирского журналиста поместили под домашний арест

Фрунзенский районный суд поместил под домашний арест владимирского журналиста газеты "Томикс" Александра Степанова за "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Напомним, в своем твиттере он призывал к расправе над членами "Единой России". 28 января дома у Степанова прошел обыск, а 29 января он был задержан. На суде Степанов признал свою вину.

К слову, 30 января на официальном сайте регионального отделения партии "ЕР" появилось следующее сообщение: "Вероятно, Степанов не осознавал всю меру ответственности за эти слова. Поэтому, в случае возбуждения уголовного дела и рассмотрения в суде меры пресечения, просим суд проявить снисходительность и не избирать в отношении Степанова меры пресечения в виде заключения под стражу".

Владимирский журналист будет находиться дома два месяца - до 28 марта.