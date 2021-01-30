В Александровском районе ввели в оборот 84 тонны мяса неизвестного происхождения

Сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области в январе 2021 года выявили в системе «Меркурий» схему ввода в оборот 84 тонн продукции неизвестного происхождения в Александровском районе.

- На площадке одного индивидуального предпринимателя, организация которого должна заниматься рыбой, были оформлены электронные ветеринарно-сопроводительные документы (эВСД) на бескостную охлажденную говядину, которая направлялась в Москву, - сообщает Россельхознадзор.

Но информация о мясе была внесена в систему с неподтвержденных ветеринарных сертификатов. А тот, кто вносил эти данные, не числился вообще в штате организации. В ходе проверки выяснилось, что компания не производит мясо.

Управление Россельхознадзора Москвы, Московской и Тульской областей предупреждены о поступлении мяса неизвестного происхождения.