Многолетний начальник Владимирского отдела ЗАГС уходит в отставку

Галину Карташову многие владимирцы знают как бессменного руководителя владимирского ЗАГСа: в 1985 году она возглавила городской Дворец бракосочетаний, в 2002 года - отдел ЗАГС администрации города Владимира. За тридцать пять лет работы она создала такие проекты, Владимирская невеста» и «Бал молодоженов», «Школа свадеб» и «Школа матерей», «Счастливы вместе» и «Помолвка по-владимирски». Как отмечают в мэрии, она сумела подготовить профессиональный коллектив, а теперь сможет насладиться отдыхом. Сегодня ей вручили почетные награды от мэрии, областной администрации и Заксобрания региона. С 31 января года исполнять обязанности заведующей отделом ЗАГС администрации города Владимира будет Оксана Крючкова.