В Александровском районе появится Музей электросети

МУП «Александровэлектросеть» задумало создать музей. Идея принадлежит директору предприятия Юрию Николаеву.

Под музей выделили отдельный зал, изготовили стенды, рассказывающие об Александровской электросети с момента ее основания,12 сентября 1965 года, до сегодняшнего дня, о традициях предприятия, о семейных династиях рабочих.

В витринах музея будут награды разного уровня, которые получило предприятие в разные годы, исторические фотографии и документы, образцы оборудования. В одной из витрин выставлены срезы кабеля, по которому сегодня передается электрическая энергия потребителю.

Планируется, что музей окончательно будет сформирован и примет гостей уже в этом году, поскольку МУП «Александровэлектросеть» в сентябре будет отмечать свое 65-летие.