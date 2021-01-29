Во Владимире появился медиативный ресторан для будущих пар и семей с кризисом отношений

фото Владимирской региональной ассоциации медиаторов

«Владимирская региональная ассоциация медиаторов» совместно с владимирским ЗАГСом организовали медиативный ресторан. Это коммуникативные мини-тренинги для будущих супружеских пар и пар кризисного периода брака (от 1 года до 7 лет).

Первая встреча прошла 28 января на базе ресторана Vaniya. Она была организована для начинающих супругов и темой стала "Психодиагностика". Программа встречи включала небольшие тесты для пар и тренинг, который провела опытный медиатор, руководитель проекта по семейной медиации Елена Фомина. И тесты, и тренинг были направлены на то, чтобы молодые люди научились лучше понимать себя и друг друга.

Встречи в медиативном ресторане планируются для пар с разным супружеским стажем и «меню» их ждет разнообразное. Главная задача - медиативный ликбез и представление о культуре мирного решения споров должны помочь семье избежать конфликтов.

Россия после 2012 года стабильно занимает первое место в мире по количеству разводов: в последние три года их почти 70%. И Владимир в этом печальном тренде.

Можно ли спасти брак? По данным опросов, 28% бывших супругов считают свой развод ошибкой. Медиация помогает спасти семью или, как минимум, снижает накал агрессии между родителями, что позволяет детям расти в более экологичной обстановке.