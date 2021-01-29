Во Владимирской областной научной библиотеке назовут лучшие книги года

30 января в 12.00 во Владимирской областной научной библиотеке состоится торжественная церемония награждения победителей и лауреатов VI Областного конкурса «Владимирская книга года».

По итогам 2020 года на суд жюри было представлено 97 книг. Все они были распределены по 8 традиционным номинациям: «Владимирский край. История», «Природа и экология Владимирского края», «Литература по истории религии и церкви во Владимирском крае», «Мемуарная литература», «Литература по искусству», «Художественная литература. Проза», «Художественная литература. Поэзия» и «Художественная литература. Книги для детей».

В состав конкурсной комиссии, которая выбирала лучшие книги, входят представители Департамента культуры, областной научной библиотеки, владимирские писатели, журналисты, филологи и краеведы. На церемонии награждения члены жюри конкурса вручат дипломы и статуэтки сов победителям в каждой из номинаций.