Гороховчанина оштрафовали за пристройку крыльца к старинному зданию

Осенью прошлого года житель Гороховца, владеющий объектом культурного наследия регионального значения «Здание торговых рядов», построенного в конце XIX – начале ХХ века, решил преобразить памятник без соответствующего разрешения. Он построил крыльцо со ступенями у входа в здание, изменив его исторический облик. По постановлению прокуратуры Гороховецкого района местный житель привлечен к ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. За нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия его оштрафовали на пятнадцать тысяч рублей.