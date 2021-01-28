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Общество

Гороховчанина оштрафовали за пристройку крыльца к старинному зданию

Изменение памятника обошлось ему в пятнадцать тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Осенью прошлого года житель Гороховца, владеющий объектом культурного наследия регионального значения «Здание торговых рядов», построенного в конце XIX – начале ХХ века, решил преобразить памятник без соответствующего разрешения. Он построил крыльцо со ступенями у входа в здание, изменив его исторический облик. По постановлению прокуратуры Гороховецкого района местный житель привлечен к ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. За нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия его оштрафовали на пятнадцать тысяч рублей.